TFF duyurdu: Hakemler 'otomatik' atanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem atama sistemini değiştirdi.

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Buna göre Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1’inci Lig’de 20’inci haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakemlerin otomatik atanacak.

Kulüpler sistemi inceleyebilecek

TFF’den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı.

Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.”

Öte yandan açıklamada sisteme ve işleyişine dair bir bilgi verilmedi.

TFF daha önce MHK’da ‘hakemlik sistemini uluslararası standartlara taşımak’ hedefiyle kapsamlı bir yapılanmaya gidildiğini duyurmuştu.

‘Yeni sistemle’ haftanın hakemleri

Bu arada haftanın hakemleri belli oldu.

NTV‘ye göre atamalar yeni sistemle yapıldı: