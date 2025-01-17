TFF: Toplumda huzursuzluk yaratacak demeçlere önemli cezalar geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere açıklamaları kontrol etmeyi düşündüklerini duyurdu. Otyakmaz, “Toplumda huzursuzluk yaratacak demeçlere önemli cezalar geliyor” dedi.

Mecnun Otyakmaz. Fotoğraf: AA

Otyakmaz ‘özgürlükçü bir anlayışla göreve geldiklerini ancak bu durumun suistimal edildiğini’ söyledi.

Kulüpler ile yöneticilerin sert açıklamalarını eleştiren Otyakmaz şöyle konuştu:

* Bizim konumumuz itibarıyla bu tip polemiklerin içinde olmamamız lazım. Basın açıklamalarını bir zapturapt altına almak gerekiyor.

* Özgürlükçü ve şeffaf olacağımızı söyleyerek göreve geldik. Başkanlarımızı herhangi bir şekilde disiplin kuruluna sevk etmeyeceğimizi söyledik.

* Ama iş hakaret boyutuna ulaştığı zaman, TCK karşılığında suç olan bir şeye de bizim işlem yapmamamız mümkün değildi. Bazı konularda işlem yapmak zorunda kaldık.

* Ancak bu bize biraz suistimal edildi gibi geliyor ve bu politikamızdan vazgeçmek zorunda kaldık.

Disiplin talimatında değişikliğe gideceklerini vurgulayan başkan vekili sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni çıkacak disiplin talimatında biraz daha ağır maddeler olacak. Bunu zapturapt altına almayı düşünüyoruz.

Tabii ki eleştiri olacaktır. Bunun makul ve mantıklı sebepleri ile izah edilebilir bir şey olur, her zaman başımızın ve gözümüzün üstüne.

Ancak kendilerini ilgilendirmeyen meselelerle ilgili, hakemleri manipüle edecek ve toplumda huzursuzluk yaratacak demeçlere önemli cezalar geliyor.”