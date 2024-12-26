Futbolda yeni dönem: Hakem atamalarını kulüpler ve TFF birlikte yapacak

Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı, hakem atamalarının kulüplerin de olacağı yeni kurulacak Danışma Kurulu tarafından yapılacağını açıkladı.

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Karar, Türkiye Futbol Federasyonu’yla (TFF) Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından açıklandı.

Gündoğdu’nun açıklamalarına göre hakem atamaları artık ‘Danışma Kurulu’ adlı bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu kurulda üç kişi TFF’nin, iki kişi de kulüplerin atadığı kişiler olacak.

Gündoğdu, “Şirketleşme modelinin, hakemlik sistemini daha modern ve daha sistematik yöneteceğine yönelik iyi örneklerle karşılaştık. Bunu da TFF’ye sunduk” dedi.

Yeni sistemle birlikte önümüzdeki hafta üç Danışma Kurulu üyesi TFF’ye bildirilecek. TFF de iki üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak

Gündoğdu, yabancı hakem sorusununaysa “Yabancı VAR konusu görüşülmedi ama o da dahil her türlü kararın Danışma Kurulu’nun yetkisinde olacağı kulüplere iletildi” dedi.