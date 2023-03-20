Hatay’da Diyanet personeli, Yunan gazetecilerin ekipmanını parçaladı

Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin, depremler sonrası çalışmaları haberleştirmek için Hatay’a gelen üç Yunan gazetecinin ekipmanını parçaladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: MLSA

MLSA’nın aktardığına göre serbest çalışan Yunan gazeteciler Kyriakos Finas, Victoras Antonopoulos ve Konstantinos Zilos, 16 Şubat saat 13.00’da Antakya ilçesine bağlı Narlıca mahallesindeki toplu gömü alanları yakınında Diyanet İşleri Personeli ve askerler tarafından çekim yapmamaları için uyarıldı.

Grubun ilerisinde bulunan Zilos, bu uyarıyı duymadan mezar alanını fotoğrafladı.

Arkadaşları dönünce çekim yapmadan alandan ayrılmayı planlayan gazeteciler, alıkonarak Diyanet’e ait idari bir binaya götürüldü ve burada kamera ve ekipmanlarına el kondu.

Ekipmanlarını geri almak için beş saat binanın dışında bekleyen gazeteciler, akşam otellerine dönerek Yunanistan büyükelçiliğinden yetkililerle iletişime geçti

Bu girişim sonrası 17 Şubat 2023’te İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut’la iletişime geçen gazetecilere, el konan ekipmanı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mezar yakında bulunan idari binasından alabilecekleri söylendi.

AA ‘hediye’ verecekmiş

Gazeteciler, toplamda 4500 avro (91 bin 721 TL) değerinde olduklarını düşündükleri, üç cep telefonu ve iki kameranın parçalanmış olarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Türkiye’nin Atina büyükelçiliğinde bulunan ‘iletişim ateşesi‘, 21 Şubat’ta Atina’ya dönen gazetecilere Anadolu Ajansı’nın ‘hediye’ olarak yeni ekipman vereceğini söyledi. Ancak gazeteciler bunun arkasının gelmediğini kaydetti.

Serbest olarak çalışan üç gazeteci bölgede yaptıkları haberlere dair tüm materyalin kaybolduğunu söyleyerek hukuk önünde haklarını arayacaklarını söyledi.

Dava açmaya hazırlanan gazetecilerden Antonopoulos, şöyle konuştu: “Hem ekipmanlarımıza hem de bulunan görüntülere el konuldu. Bu anlamda hukuki olarak hem kırılan ekipmanımız hem de işimizin yapılması engellendiği ve üretemediğimiz haberlerimiz yönünden hakkımızı arayacağız.”