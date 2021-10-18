Hastasının saldırısına uğrayan diş hekimi suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ömer Erdinç Erdaş, saldırısına uğradığı hastası hakkında suç duyurusunda bulundu.

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AA’nın haberine göre merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede görevli Erdaş (29), 12 Ekim’de hastaneye giden Ş.A. isimli hastanın diş röntgenine baktığında kanal tedavisine gerek olmadığına karar vererek dolgu yaptı.

Ş.A.’nın o akşam sosyal medyadan kendisine yanlış tedavi uygulandığını iddia ederek, “Böyle egolu doktorların Allah belasını versin” yazdığını ve yanıt vermeden yorumu kaldırdığını anlatan Erdaş şöyle devam etti: “İki gün sonra hastaneye gelen Ş.A., klinikte hasta başındayken yüksek bir ses tonuyla, ‘Sen bana yanlış tedavi uyguladın, tazminat davası açacağım’ diyerek bana hesap sordu. Hasta başında olduğum için klinikten çıkarmak istedim. O sürede güvenlik personeli orada yoktu. Daha da sinirlendi. Bana saldırdı. Yüzüme ve kafama çok sayıda yumruk darbesi aldım.”

‘Meslekten soğuyorum’

Bu saldırıların önüne geçilmesini istediğini aktaran Erdaş şunları söyledi: “Daha önce de başıma geldi ama böyle ciddi bir boyutta yaşamamıştım. Psikolojik olarak çok etkilendim. İnanın meslekten soğuyorum. Çok kez mesleği bırakmak istedim. Ne iş olursa olsun yapayayım yeter ki huzurum yerinde olsun, diye açıkçası çok düşündüm. Şu anda da düşünüyorum. Çünkü tekrar o kliniğe döndükten sonra neler hissedeceğimi biliyorum. Can güvenliğim yok. Sürekli hasta başındayken kafamı kaldırıp kliniğin kapısına bakmak durumunda kalacağımı biliyorum.”

Hastanenin başhekimi Dr. Bülent İnceoğlu, “Diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, doğru ve başarılı tedavi yaptığı halde Ş.A. isimli hasta tarafından saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.