Hastalar karantinaya, temaslılar sahaya

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Fenerbahçe ve Başakşehir takımları, yarınki maç öncesi bir teknik kadro çalışanı ile futbolcuda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35’inci hafta maçında İstanbul’daki Fatih Terim Stadı’nda yarın saat 19:00’da karşılaşacak.

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Fenerbahçe’nin açıklamasında, yarınki maç öncesi test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan bir profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır.”

Sarı-laciverlilerin duyurusundan saatler sonra Başakşehir da vaka bildirdi.

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Kulübün açıklamasında, “Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır” dendi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı aktarıldı.

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