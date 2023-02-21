Hasarlı binadan eşya çıkarırken depreme yakalanan üç kişi hayatını kaybetti

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay merkezli depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu’nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Böylelikle can kaybı altıya yükseldi.

Hatay’da peş peşe iki deprem: En az üç can kaybı