Hande Fırat: 2040'ta çıkacaktı iyi halden 2020'de çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun suç dosyasının kabarık olduğu biliniyor.

Tengioğlu, 9 Mayıs 2004’te, iki çocuğunu kasten öldürdü ve iki çocuğunu da kasten yaraladı. Hakkında, “İki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu öldürmeye tam teşebbüs, diğerini de eksik teşebbüs, ruhsatsız tabanca ve mermi taşımaktan” dava açıldı. Tengioğlu tutuklandı.

Ancak suçları sadece bunlarla sınırlı değildi. Hükümlünün suç dosyasında tehdit, sövme, ruhsatsız silah, konut dokunulmazlığını bozma, hakaret, elektrik hırsızlığı da bulunuyordu. Hatta İstanbul, İskenderun, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma ve davalar açıldığı belirlendi.

Bu suçlardan 7’si hakkında takipsizlik, 5’i hakkında mahkumiyet, 3’ü hakkında beraat verildi.

Sonuç itibariyle 2004 yılına yani çocuklarını öldürdüğü tarihe kadar olan suçların cezalarının infazı da bir anlamda birleştirildi. Aldığı ceza o dönem yürürlükte olan mevzuata göre sadece 16 yıla indi.

6 Yıl yattıktan sonra 7 Mayıs 2020 yılında şartla tahliye edildi.

Şartlı tahliye kararını veren Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararında “Hükümlü 30 Nisan 2040 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını bugüne kadar iyi halli geçirdiğinden…7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren şartlı tahliyeye hak kazandığı” ifadesini kullandı.

İşte asıl sorun tam da bir önceki cümlede yer alıyor. Bu saldırgan 2040 yılına kadar cezasını çekmeliydi ancak iki çocuk öldüren, ikisini ise öldürmeye kasteden ve yaralayan kişi iyi halden yararlandı.

Hande Fırat’ın yazısı