Hamileyken ne yediniz?

Annenin hamilelik sırasında yediklerinin çocuğun yüz özelliklerini şekillendirdiği keşfedildi.

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Nature Communications’da yayınlanan yeni bir çalışma, siz daha bir fetüsken annenizin hamilelik sırasında yediği protein miktarının yüz özelliklerinizin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir faktör olduğunu öne sürüyor. Yani “Ne yersen osun” cümlesi yeniden anlam kazanıyor.

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, insan yüzünün oluşumundan sorumlu genleri toplayıp kopyaladı ve mTORC1 yolu adı verilen kohort protein komplekslerinin yüzünüzün özelliklerine ince ayar yapabileceğini buldu.

Bilim insanları, MTORCC1 yolunun yüz özelliklerini etkileyip etkilemediğini görmek için mTORC1 aktivitesini takip edebilecekleri genetiği değiştirilmiş fareleri ve zebra balıklarını çeşitli diyetlerle besledi ve yüksek proteinli bir diyetin daha belirgin yüz özelliklerine yol açarak mTORC1 aktivitesini etkilediğini, düşük proteinli diyetlerinde ise daha küçük yüz özelliklerine yol açtığını buldu. Özetle, maddi protein alımının ‘embriyoların kraniyofasiyal şeklindeki hafif ama belirgin değişikliklerle’ ilişkili olduğu belirtildi.

Bu bilimsel veri, annelerin hamilelik sırasındaki diyetlerinin bebeklerinin nasıl görünebileceğini etkileyebileceği sonucunu veren ilk çalışma değil. Annelerin hamilelik sırasında alkol kullanmasının, bebeklerin fetal alkol sendromunu işaret eden belirli özelliklere sahip olmasına yol açtığı biliniyor.

Ancak eğer hamileyseniz makul bir diyet uygulamak ve doktorunuzun tavsiyesine uymak, bazı varsayımsal sonuçlar için kendinizin ve doğmamış çocuğunuzun sağlığını riske atmamak adına son derece önemli.