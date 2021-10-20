Hamileyken Covid-19’a yakalanan kadın hayatını kaybetti: Sezaryenle alınan bebeği tedavi altında

Türkiye ekonomisinin tarihinde sürekli devalüasyonlara rastlandığı için gram altın yatırımcısı istikrarlı şekilde para kazanmış gözüküyor. Verilere göre gram altına para yatıran ve sabırla bekleyen herkes banka faizi ile kıyaslanamayacak büyük kazançlar elde etmişler.