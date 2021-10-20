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Yaramazlara biraz batar!

Hamileyken Covid-19’a yakalanan kadın hayatını kaybetti: Sezaryenle alınan bebeği tedavi altında

Kırıkkale’de hamileyken Covid-19’a yakalanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 gündür Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Tuba Altıntop’un, iki hafta önce (38) durumu ağırlaşınca yedi aylık bebeği sezaryenle alındı.


Altıntop, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, öğle vakti Dörtyol Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan Mezarlığı’nda defnedildi.

Bir çocuk annesi Altıntop’un hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.

Sezaryenle alınan bebeğin tedavisi sürüyor.

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