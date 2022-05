Hamile kalmak için erkek arkadaşının prezervatifini delen kadına altı ay hapis

Almanya’da mahkeme, hamile kalmak amacıyla erkek arkadaşının prezervatifini delerek ‘spermini çalmaktan’ hüküm giyen kadına altı ay hapis cezası verdi.

Fotoğraf: Unsaplash

Bielefeld kentinde yaşayan adı açıklanmayan 39 yaşındaki kadın, 42 yaşındaki bir adamla 2021 yılının başından beri birlikteydi. Haftada bir buluşuyorlardı. Başta birbirlerine bağlanmadıkları, ciddi olmayan bir ilişki yaşıyorlardı. İkisinin de isteği buydu. Ancak zamanla kadın adama bağlanmaya başladı ve çocuk sahibi olmak istedi.

Kadın, erkek arkadaşının izni olmadan başucunda tuttuğu kutu içindeki prezervatifleri delerek hamile kalmak istedi. Bu yöntem işe yaramadı. Yine de hamile olduğunu belirten bir mesaj yolladı, prezervatifleri ‘sabote ettiğini’ itiraf etti. Erkek arkadaşının yanıtı ona dava açmak oldu.

‘Tarihi karar’

Kadına isnat edilecek suç hakkında karar vermekte zorlanan mahkemenin hakimi Astrid Salewski, ”Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık” dedi.

Soruşturmanın başında tecavüz söz konusu mu diye düşünüldüğünü söyleyen Salewski sonra cinsel istismar suçu kapsamına alınan ‘stealthing’in uygun olduğunu söyledi.

Kadın, erkeklerin ilişki sırasında kadının rızası alınmadan prezervatifi çıkarması anlamına gelen ‘stealthing’le suçlandı.

Salewski, bu kez bir kadının erkeğin haberi veya rızası olmadan prezervatifleri kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, ”Bu davada iş tersine işledi” ifadelerini kullandı.

