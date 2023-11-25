Hamas, 13 İsrailliyi daha serbest bıraktı

Hamas, 13 İsrailliyi ve yedi yabancı uyruklu vatandaşı daha serbest bıraktı

Fotoğraf: AA

Gazze’de Hamas’la İsrail’in anlaştığı ‘insani ara’ cuma günü başlamıştı. İnsani arada esir takası yapılacak ve Gazze’ye insani yardım girişine müdahale edilmeyecekti.

Bu kapsamda dün Hamas 12 Taylandlı ve 13 İsrailli rehineyi; İsrail de 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Normalde takasın bugün devam edeceği açıklanmış ancak Hamas, İsrail’in ‘güvenliğin sağlanması, Gazze’nin kuzeyine girecek yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşullarıyla ilgili maddelere’ uymadığı gerekçesiyle takası ertelediğini duyurmuştu.

AA’nın 22:31’de aktardığına göre Katar, takasın önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun da bu gece serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Sonrasında Hamas, 13 İsrailliyi ve yedi yabancı uyruklu vatandaşı daha Kızılhaç’a teslim etti. Buna karşılık İsrail’in de 39 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Uzlaşıya göre Hamas’ın elindeki 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Gazze’de dört günlük insani ara başladı

Hamas ile İsrail arasında takas