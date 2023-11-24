Gazze’de dört günlük insani ara başladı

Gazze’de sir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. İnsani ara dört gün sürecek.

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AA’nın aktardığına göre insani aranın başlamasından dakikalar önce Gazze Şeridi’ne en yakın İsrail şehri Sderot’un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri oldu. Gazze Şeridi’nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede sirenler çaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nde saat 07.00’den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardımların Gazze Şeridi’ne nakliyesi başlayacak.

Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı verilere göre İsrail’in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi’nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Rehine takası

Ablukadaki Gazze Şeridi’nde İsrailli rehinelerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00’da Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket edecek.

İsrailli rehinelerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Filistinli kadın ve çocuk tutuklular işgal Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesi’nde toplanacak. Birinci gün serbest bırakılacak Filistinli, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.