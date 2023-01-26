Halka arz rekortmeni Söke Un, 10 günde 8,2 milyar lira piyasa değerine ulaştı

Halka arz talebinde rekor kıran ve hisse değeri hızla yükselen Söke Un, 10 günde 8,2 milyar TL piyasa değerine ulaştı.

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4-6 Ocak tarihlerinde talep toplanan Söke Un için halka arzda büyüklük 581,25 milyon TL olmuş, halka arzda talep 118 katı bulmuştu. Söke Un bu sayıyla Borsa İstanbul rekoru kırmıştı. Şirketin hisseleri günlerdir tavandan işlem görüyor.

Söke Un halka arzından beri sürekli değerlenerek 8,2 milyar TL piyasa değerine ulaştı.

Şirket hisselerine üç gün önce, bir ay sürecek tedbir uygulanmaya başlamıştı.

Uzmanlar, son dönemde halka arz edilen şirketlerdeki hızlı yükselişi açıklayamıyor.