Söke Un halka arzında talep 100 katı aştı

Söke Un için 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplanan halka arzda büyüklük 581,25 milyon TL oldu. Halka arzda talep 100 katı aştı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrıştı.

Artış nedeniyle borsa, enflasyondan korunmak isteyenlerin de merkezi oldu.

Veri Analiz Platformu (VAP) istatistiklerine göre, Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 3,5 milyonu aştı.

Bu tablo, halka arzlar açısından uygun bir ortam yarattı. Halka arzların bazıları olumlu piyasa koşullarına, bazılarıysa düzeltme dönemlerine denk geldi.

QNB Finans Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamaya göre, Söke Un’un talep toplama işlemlerinde, 4-5-6 Ocak tarihleri arasında düzenlenen halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 581,25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi.

Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5’ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.