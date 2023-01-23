Halka arz rekortmeni Söke Un hisselerine tedbir

Borsa İstanbul’da halka arz rekoru kıran Söke Un hisselerine bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri uygulanacak.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Söke Un için 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplanan halka arzda büyüklük 581,25 milyon TL oldu. Halka arzda talep 118 katı buldu. Söke bu sayıyla Borsa İstanbul rekoru kırdı. Borsaya giren hisse günlerdir tavandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre 22 Şubat’a kadar uygulanacak tedbirler şöyle;

Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir iptalinin, emir miktar azaltımıyla emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması

KAP‘a yapılan açıklamada, Gözetim Tedbirleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde, piyasadaki işlemler nedeniyle tedbir işlemleri uygulanacağı belirtildi.