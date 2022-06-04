Halk TV’nin kuracağı gazetede genel yayın yönetmeni belli oldu

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, kuracakları gazetenin genel yayın yönetmenin Aykut Küçükkaya olacağını duyurdu.

Basılı gazete kuracaklarını geçen ay duyuran Mahiroğlu bugün de Twitter’da şunları kaydetti: “Halk TV izleyicilerine çok yakında gazete çıkaracağımızı duyurmuştuk. Ruhunu Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumculardan alacak olan gazetemiz ete kemiğe büründü. Kaptan köşkü de İlhan Selçuk’un öğrencisi Aykut Küçükkaya ‘ya emanet, Aykut da sizlere…”

Halk TV izleyicilerine çok yakında gazete çıkaracağımızı duyurmuştuk. Ruhunu Abdi İpekçi, Çetin Emeç,Uğur Mumculardan alacak olan gazetemiz ete kemiğe büründü. Kaptan köşkü de İlhan Selçuk'un öğrencisi Aykut Küçükkaya 'ya emanet, Aykut da sizlere … — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) June 4, 2022

Daha önce Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmenliğini yürüten Küçükkaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin gazeteden istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için Temmuz 2020’de istifa etmiş ancak görevine dönmüştü. Daha sonra Cumhuriyet yönetimi, TGS’yle imzalanan sözleşmenin ardından sekiz gazeteciyi Küçükkaya’nın bilgisi olmadan işten çıkarmış, Küçükkaya da mesai arkadaşlarına destek vermişti. Son olarak yönetim yayın danışmanlığı önermişti ama Küçükkaya bunu reddederek istifa etmişti.