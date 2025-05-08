Hakkari'de jandarma ters lale nöbetinde

Hakkari’de jandarma farklı bölgelerde açan korumadaki ters laleler için nöbet tutuyor.

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Valiliğin X’teki açıklamasına göre halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da bilinen ters laleler, kentin birçok noktasında açtı.

Yaklaşık 20 gün görülebilen ve korumada olan laleleri koparanlara 577 bin lira ceza kesiliyor.

İlde jandarma, sorumluluk bölgelerindeki ters lalelerin korunması için çalışma yürütüyor.

Lalelerin bulunduğu bölgede nöbet tutarak zarar verilmesini önleyen jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendiriyor.