Ters lale ve makam çiçeğine özel koruma timi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde endemik türler arasında bulunan ‘makam çiçeği’ ve ‘ters lale’ özel timle korunuyor.

Ters lale. Fotoğraflar: AA

Ergani’de 1515 rakımlı Makam Dağı’nda Zülküf Peygamber Türbesi’nin bulunduğu alanda yetişen makam çiçeği ve 1200 rakımlı Sakız Dağı’nda görülen, halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters lale açtığında görsel bir şölen sunuyor.

Ergani Kaymakamlığı bu türleri korumak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, jandarma, polis, güvenlik korucusu ve zabıtadan tim oluşturdu.

Ekipler devriye göreviyle çiçeklere zarar verilmemesi için çevredekileri uyarıyor. Hayvan otlatılmaması isteniyor.

Koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

Yörede yaşayan Hüseyin Karabulut (60) her iki çiçeğin bölgenin güzellikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bu çiçeklere zarar verilmesini istemediklerini anlatan Karabulut, “Kimisi bunları satmak için söküyor. Biz gördüğümüzde buna izin vermiyoruz. Bu çiçekleri koparanları gördüğümüzde yetkililere haber veriyoruz” ifadelelerini kullandı.