Topkapı Sarayı'nda jandarma, silahtar kıyafetiyle nöbette

Topkapı Sarayı’nda jandarmalar ‘silahtar’ kıyafetiyle nöbet tutmaya başladı.

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Osmanlı’da Sultan’ın silahları ile silah depolarından sorumlu saray görevlileri silahtar olarak adlandırılıyordu.

İngiltere, İtalya, İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinde örnekleri olan bu uygulamayla ziyaretçiler, ülkelerin askeri teşkilat tarihleri hakkında bilgi ediniyor.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığı’nın himayesine giren Topkapı Sarayı’nda yeni uygulama dikkat çekiyor.

Saray çevresindeki diğer nöbet noktalarındaysa görevliler jandarma asayiş kıyafeti giyiyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, tematik müzeciliği öne çıkarmak için böyle bir düzenleme yapıldığını söyledi: “Dünya müzeciliğinde olduğu gibi dönemi yansıtan ve dönemi anlatan bazı uygulamaları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de dönemin kıyafetleri ile buradaki saray görevlilerini saray içerisinde gezdirerek, nöbet tutturarak, ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemi anlatmak.”

Kocaman, jandarmaya giydirilen silahtar kıyafetleri için dönemin tasarımlarını incelediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Bunlar saray içerisinde gerek nöbet tutarak, gerek gezerek dönemi anlatmaya çalışmaktadır. Tabii ki biz bunları belirlerken özellikle döneme ait eserleri inceledik ve o dönemde silahtarların giydiği kıyafet şekillerini, desenlerini, renklerini, dönemin belgeleriyle tanıtarak, dönemin belgelerine bakarak uygulamaya aldık.”

Sarayda yeni müzecilik alanları yaratılacağını belirten Kocaman, son olarak şunları söyledi:

“Topkapı Sarayı 15’inci yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar payitaht olarak kalan bir saraydır. Ondan dolayı burada olması gerekenler neyse onları inceleyip zamanla uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz.

Bu yıl saraya önemli mekanlar katacağız. Bunların başında harem olsun, darphane olsun, yine birinci avlu ve alt bahçelerdeki yeni müzecilik alanlarını da hayata geçireceğiz. Jandarma birliğimiz sarayın dış korumasını gerçekleştirmektedir. Saray içerisinde de atlı birliğimiz var.”