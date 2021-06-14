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Yaramazlara biraz batar!

‘Ceset çiçeği’ Varşova’da açtı: Görmek isteyen yüzlerce kişi kuyruğa girdi

Nadiren rastlanan bitki türlerinden ‘Titan arum’, daha çok bilinen adıyla ‘ceset çiçeği’ Polonya’nın başkenti Varşova’da açtı. Çürümüş et gibi kokan çiçeği görmek için yüzlerce kişi Varşova Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin kapısında kuyruğa girdi.

2013’te, İsviçre’nin Basel kentinde açtığında da görmek isteyenler akın etmişti. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Dün açan çiçeği yakından görmek ve görüntülemek isteyenler dün akşam ve bu sabah kuyrukta beklemeyi göze alırken kokusuna tahammül edemeyeceğini düşünen ya da pandemi koşullarında kalabalığa girmek istemeyenler paylaşılan görüntüleri izledi. Ömrü çok kısa olan -bir-iki gün- çiçek solmaya başladı bile!


Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki yağmur ormanlarına has çiçeğin boyu 3 metreye ulaşabiliyor. Bazıları 10 yıl aralıklarla açarken bazıları bir kez açtıktan iki-üç yıl sonra yeniden açıyor.

‘Amorphophallus titanum’ olarak da bilinen çiçek Sumatra’daki ormanlık alan azaldığı için tehlike altında. O nedenle, dünyanın farklı bölgelerindeki botanik bahçelerinde yetiştirilerek varlığının sürdürülmesi amaçlanıyor. Çiçek bir kez açtıktan sonra ne zaman açacağının bilinmemesi, ‘farklı’ kokusu ve tehlike altında olması nedeniyle açtığı her yerde ilgi odağı oluyor.

Sumatra dışında ilk olarak 1889’da, Britanya’nın başkenti Londra’daki Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde çiçek açmıştı.

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