Habertürk üç gündür köşe yazısı yayınlamıyor

Habertürk sitesinde 29 Mayıs’tan bu yana köşe yazısı yayımlanmıyor.

Fotoğraf: Habertürk

Habertürk sitesinde köşe sahibi isimler üç gündür yazı yayımlamadı. Sitenin ilgili bölümüne bakıldığında son yazıların 29 Mayıs’ta yayımlandığı görülüyor. Normalde sitede her gün birkaç köşe yazısı yer alırdı.

Habertürk ‘satılıyor’ iddiasını yalanlamıştı

Ciner’e ait medya grubunun iktidara yakın Tosyalı Grubu’nun sahibi Fuat Tosyalı ve Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e satılacağı ileri sürülmüştü. Ama bu iddia yalanlanmıştı.

Habertürk’ün en popüler sunucu ve yazarlarından gazeteci Fatih Altaylı, 16 Mayıs’ta ‘Bana katlanan herkese teşekkürler’ başlıklı yazıyla ayrıldığını duyurmuştu.