Güvenç Dağüstün: Sayın İnce, adaylığınız size başarı getirmeyecek

Sayın İnce’yi bilinen “siyasetçi” formatından ayrı tutarım hep. Çünkü o Selanikli bir öğretmen. Sadece öğretmenlik yaptığı yıllarda yetiştirdiği çocuklar için bile herkesten çok daha fazla kredisi vardır. Sayın İnce, bu yazıyı bir gazeteci yazısı olarak okumayın. Bu, bir sanatçı hassasiyeti ile yazılmış, bir müzisyenin, size tarihi bir hatadan dönmeniz için yaptığı çağrıdır. Belki bir süre sonra çekileceksiniz. Lütfen beklemeyin. Lütfen adaylığınızın belirli çevreler tarafından malum maksatlarla gündemde tutumasına izin vermeyin. Bir an önce çekilin ve ipin ucundan siz de tutun. Adaylığınız size bir başarı getirmeyecek. Bu fiziken mümkün değil. Siz, bunu bir fizik öğretmeni olarak benden çok daha iyi bilirsiniz.

Biliyorsunuz HÜDAPAR Cumhur İttifakı’na katıldı. Bugün size HÜDAPAR’dan da biraz bahsedecektim. Ancak HÜDAPAR’ın Hizbullah’la bağına ilişkin haberlere erişim yasağı engeli geldiği için HÜDAPAR’ın Hizbullah’ın siyasi uzantısı olduğundan bahsedemiyorum. Neden? Çünkü HÜDAPAR’ın Hizbullah’la bağına ilişkin haberlere erişim yasağı engeli geldi.

Güvenç Dağüstün’ün yazısı