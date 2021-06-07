Güven Gürkan Öztan: O ‘küçük hediyeler’ iş insanı kılıklı suç örgütü liderlerinden temin edilmiş olabilir

İktidarı besleyen çarkların dişleri kopuyor, küçük çarklar yerinden fırlıyor, gıcırtılar yükseliyor.

Osmanlıcılık gibi ideolojik örtülerin, “milli çıkar” soslu ticari faaliyetlerin, “kardeşim Aliyev” güzellemelerinin arkasındaki gerçek motivasyonun al gülüm ver gülüm tarzı bir iş yapma/servete çökme olduğu açığa çıkıyor.

Bundan sonra iktidardan kendisine ulaşan her türlü “promosyona” seçmen şüpheyle baksın, zira o “küçük hediyeler” iş insanı kılıklı suç örgütü liderlerinden temin edilmiş olabilir.

1990’lardan beri siyasal ve toplumsal çözülmeyi yalnızca kendisinin durdurabileceğini ileri süren siyasal İslam tüm vaatlerinin altında kalmıştır. Bundan sonra İslamcıların topluma “kurtuluş” vaadi sunması imkânsızdır.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı