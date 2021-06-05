Gürkan Akgüneş: Çevre sağlığı kendi refahımızla iç içe

Bugün Dünya Çevre Günü.

Hem Kovid-19 salgını hem de Marmara Denizi’ni beyaz balçığa bulayan müsilaj, çevre sağlığının kendi refahımızla ne denli iç içe olduğunu acı bir tecrübeyle bize gösteriyor.

Reklam

Fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaştırma ve aşırı tüketim nedeniyle atmosferdeki karbondioksit oranı rekor seviyeye ulaştı. Sera etkisi yaratan bu artış yüzünden yaşadığımız küresel ısınma canlı yaşamını tehdit ediyor.

Diğer taraftan fosil yakıt ve endüstri kaynaklı hava kirliliği her yıl 600 bin çocuğun ölümüne neden oluyor.

Çoğumuz dünyanın bize sunduğu kaynağın fazlasını tüketerek yaşıyoruz.

Reklam

Gürkan Akgüneş’in yazısı