Güney Kore'de '4B hareketi' yükseliyor: Evlilik, flört, seks ve çocuk yok

Seks, flört, evlilik ile çocuğun reddedildiği bir yaşam tarzını savunan ve Güney Kore’de başlayan 4B hareketi, ABD ve diğer ülkelere yayıldı.

Fotoğraf: Gong Yeon-hwa

‘4B’ teriminin anlamı şu:

Bi Yeon-ae (flört yok)

Bi Sex (seks yok)

Bi Hon (evlilik yok)

Bi Chul-san (doğum yok)

‘Bi’ ön eki Korece’de ‘hayır’ anlamına geliyor.

Bu hareket, kadın düşmanlığına tepki olarak erkeksiz yaşamayı seçen Güney Koreli feministler tarafından yaratıldı.

Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine ve beklentilerine karşı çıkan hareket şimdi ABD’de yükselişte.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Batı’da 4B hareketine ilgi arttı.

Güney Koreli feministler, son dönemdeki küresel ilgiyi hem sevindirici hem de üzücü buluyor.

BBC‘nin haberine göre kürtaj hakları grubu B-Wave’in (adı hareketle aynı değil) eski bir lideri olan Ji-sun, 4B’nin 2016’da birkaç radikal feminist grup tarafından tasarlandığını söylüyor.

Ji-sun, evliliğin tam kadınlara göre bir şey olduğuna ilişkin ataerkil düşünceyi reddetmek amacıyla ‘evlilik yok’ maddesinin oluşturulduğunu söyledi.

“Bu kendimize saygı duymak için bir seçim” diyen Ji-sun’a göre 4B erkekleri reddetmiyor, ataerkilliği yıkmakla ilgili bir hareket.

Ji-sun ayrıca ‘Bi So-bi’ (kadınları cinsel olarak sömüren ürünlerden kaçınma) ve ‘Bi Dob-bi’ (evli olmayan kadınların birbirlerini desteklemesi) maddelerini de içeren ‘6B’ kavramını öneriyor.

Hareket üzerine makaleler yazan Gong Yeon-hwa, 4B ilkelerini benimsemeye karar verdiği günleri “Önemli olayların yaşandığı bir dönemdi” diyerek anlatıyor. Yeon-hwa, Gangnam istasyonunda sırf kadın olduğu için öldürülen 23 yaşındaki bir gençten, kadınların gizli kameralarla filme alınmasının yaygınlaşmasından ve bu tür videoları internette dağıtan Webhard kartelinden etkilendiğini söylüyor.

Yeon-hwa, kadın cinayetleri nedeniyle erkek partnerlerine karşı giderek şüpheci olmaya başladığını şu sözlerle anlatıyor:

“Ben de bazen kendimi yalnız hissediyorum ve bir bağ kurmayı arzuluyorum. Ancak şüphe ve korkuyla dolu bir ilişki için zamanımı ve enerjimi harcamak yerine diğer kadınları desteklemek için enerji harcamak daha değerli.”

Avustralya’da yaşayan Yeon-hwa, ülkesinin kendisi için ‘güvensiz’ olduğunu söylüyor:

“Cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmanın ötesinde, kadın haklarını savunmak ve feminist olmak bile beni tehditlerin hedefi haline getirdi. Bu beni derinden rahatsız ediyor.

Ne zaman 4B hareketine desteğimi açıkça ifade etsem, Kore toplumunda düşmanlığının fitilini ateşleyen bir terim olan ‘feminist’ olarak etiketleniyorum. Bu hareketlerin Güney Kore’de doğmasının nedeni, kadın düşmanlığının toplumda derin köklere sahip olması.”

Trump karşıtlığı 4B’yi ABD’de popülerleştirdi

Trump’ın kürtaj konusunda, hangi kuralların yürürlükte olacağını eyalet yönetimlerine bırakan tutumu, feministlerin tepkisini çekmişti.

Buna ek olarak, Trump hakkındaki cinsel istismar iddiaları ve rakibi Kamala Harris’e kadınlar üzerinden yaptığı cinsiyetçi yorumlar da bu endişelerin birkaç sebebinden biri.

ABD’li kadınlar arasında erkekleri boykot etme ve ‘4B’yi benimseme eğilimi yükselişte

Güney Kore’de ‘4B’ye tepkiler

Güney Koreli kadınlarınsa hepsi bu hareketi desteklemiyor.

Bu akımla üç yıl önce internette karşılaşan 30 yaşındaki Kim Hyun-jung : “4B’yi sahiplenen insanları yargılamıyorum ama bazılarının diğer kadınları aynı değerleri benimsemedikleri için suçladığını gördüm. Bu yanlış.”

Kim Mi-rim de “Daha yakın zaman önce araştırdım. Bazı kadınların neden bu yaşam tarzını seçtiğini kısmen anlayabiliyorum ama benim için bu daha çok ekonomik zorluklarla ilgili” dedi.

Diğerleriyse bu hareketi hiç duymadıklarını itiraf ediyor.

Yaklaşık sekiz yıldır 4B yaşam tarzını benimseyen Gomsae, hareketin ABD’ye yayılmasını hem cesaret verici hem de üzücü olarak görüyor:

“4B eşit işe eşit ücret gibi haklar istemekle ilgili değil. Bedenim üzerindeki temel haklarımı geri almakla ilgili.”

Gomsae’ye göre bu haklar “Erkeklerin asla uğruna savaşmak zorunda kalmadıkları ya da düşünmedikleri haklar”.