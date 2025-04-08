Güney Kore lideri yüzünden kavga eden iki pilot görevden alındı

Güney Kore merkezli havayolu şirketi Korean Air, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden alınması hakkında kavga eden iki pilotu işten çıkardığını açıkladı.

Eski Güney Kore devlet başkanı Yoon Suk-yeol. Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre şirket olayın 19 Aralık 2024’te Avustralya’nın Brisbane kentindeki bir otelde yaşandığını açıkladı. Incheon-Brisbane uçuşunun ardından pilot ve yardımcı pilot 3 Aralık’taki sıkıyönetim kararı hakkında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olay üzerine Avustralya polisi otele çağrıldı.

Kaptan pilot hastaneye kaldırılırken yardımcı pilotsa ayakta tedavi edildi.

Korean Air açıklamasında ayrıca “Konakladıkları otelde istenmeyen bir olay yaşandı ancak bu durum uçuşları etkilemedi. Benzer olayların yaşanmaması için iç eğitim ve kurallar yeniden gözden geçirilmiştir” dendi.

Olay sonrası şirketin disiplin kurulu, güvenlik ve profesyonellik ilkeleri gerekçesiyle her iki pilotu da görevden aldı. O esnada görevde olan üçüncü bir kaptan pilotaysa üç ay süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Kore basınına göre görevden alınan iki pilot, kararı bölgesel iş komisyonuna taşıdı.

Ne olmuştu?

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım attı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından savunma bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuz çağrısı yaptı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin meclise girdiği bildirildi.

Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis başkanlığı, sıkıyönetimin, oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıkladı.

Bunun üzerine bakanlar kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimin sona erdirdiğini duyurdu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedildi.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Meclis tarafından azli istenen Yoon, anayasa mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı, yerine başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi.

Güney Kore Mahkemesi geçen cuma aldığı kararla Yoon Suk Yeol’ün görevden alınmasını onaylamıştı. Mahkeme, aralıkta ilan edilen sıkıyönetim kararının gerekçesiz olduğunu ve ülkede ulusal bir acil durum bulunmadığını söylemişti.