Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde fırtına bekleniyor.

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MGM günlük tahmin raporuna göre İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışlar gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacak.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.