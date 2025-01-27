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Yaramazlara biraz batar!

Gülben Ergen, 'Sıla bebek' paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Gülben Ergen, istismara uğradıktan sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla Yeniçeri hakkındaki paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Fotoğraf: AA

Tekirdağ’da cinsel istismar sonrası beyin kanaması teşhisi konulan iki yaşındaki Sıla Yeniçeri, kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.


Ergen’in X hesabındaki açıklaması şu:

“Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. İki yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim iki yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!”

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