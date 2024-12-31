Güneş’teki patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak.

Fotoğraf: NASA

Güneş üzerine çalışan astrofizikçi Ryan French, X’te konuya ilişkin son birkaç gündür güneşte güçlü patlamalar olduğuna dikkat çekti.

French, bu patlamalar sonucunda oluşan manyetik fırtınanın 31 Aralık’ta dünyayı etkisine almasını beklediğini söyledi.

Space.com’un haberine göre fırtınanın şiddetinin G3 (güçlü) seviyesinde olması ve etkilerinin Türkiye saatiyle 31 Aralık 05.00’ten 1 Ocak 06.00’ya kadar görülmesi bekleniyor.

Jeomanyetik aktivitelere yol açan fırtınanın, genellikle kuzey ülkelerinde görülen ve kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzündeki renkli ışıkların oluşmasına yol açacak. Bu durum birçok ülkeden de görülebilecek.

Jeomanyetik fırtına ölçekleri

Jeomanyetik fırtınalar G5 seviyesi en şiddetli olmak üzere, G1’den G5’e kadar bir aralıkta ölçekleniyor.

ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) göre en şiddetli fırtınanın olması durumunda küresel ölçekte elektrik şebekelerinde büyük sorunlar yaşanabilir.

Tahminlere göre dünyaya vurması beklenen fırtınaların en fazla G3 seviyesine çıkması muhtemel görünürken bu seviyedeki fırtınanın da uydu sistemlerinde sorunlara neden olması ve enerji şebekelerinde bazı kesintilerine sebep olması bekleniyor.