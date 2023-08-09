Güneş’teki büyük patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı

Güneş yüzeyinde art arda meydana gelen iki güçlü patlamanın jeomanyetik fırtınaya yol açtığı bildirildi.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA ) açıklamasına göre patlamaların ilki hafta sonu, ikincisi pazartesi günü kaydedildi. Solar patlamalar, ‘en şiddetli düzey’ kategorisinde yer alan X türü patlama olarak nitelendiriliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne bağlı (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), patlamaların güneşten iki büyük kütlenin atılmasına yol açtığını ve Dünya’da da etkisi hissedilen jeomanyetik fırtına meydana getirdiğini kaydetti.

Etkisi dün Dünya’ya ulaşan jeomanyetik fırtına, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde iletişimi olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

NASA’ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanısıra uzay araçları ve astronotlar için tehlikeli güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.