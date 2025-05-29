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Yaramazlara biraz batar!

Grup Yorum'un 454 YouTube videosuna erişim engeli

Protest şarkılarıyla bilinen Grup Yorum’un YouTube’da 56 farklı kanaldaki 454 videosu erişime engellendi.

Fotoğraf: Engelli Web

Engelli Web‘in aktardığına göre engellenen videolar 205 milyon kez izlenmiş.


5651 sayılı kanuna (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) dayandırılan karara gerekçe olarak ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gösterildi.

Söz konusu videolar YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Grup Yorum’un resmi YouTube kanalı da Türkiye’de erişime kapalı.

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