Isparta’da, grip vakaları artan okulda eğitime ara verildi

Türkiye’ye özgü beslenme rehberi güncellenerek yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER)- 2022’de yaşa, cinsiyete, fizyolojik duruma ve fiziksel aktivite düzeyine göre gereksinim duyulan enerji ve besin ögeleri yer alıyor. Rehberde beş ayrı temel besin grubundan oluşan sağlıklı beslenme tabağı ve yine Türkiye’ye özgü beslenme ve fiziksel aktivite piramidi öneriliyor.