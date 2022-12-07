Isparta’da, grip vakaları artan okulda eğitime ara verildi

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime beş gün ara verildi.
Sütçüler Kaymakamlığı, gribal enfeksiyon vakalarının arttığını belirterek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla bölgedeki bir okulda eğitime ara verildiğini bildirdi:
“İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 nolu kararına istinaden ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 07.12.2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.”