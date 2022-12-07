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Isparta’da, grip vakaları artan okulda eğitime ara verildi

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime beş gün ara verildi.

Fotoğraf: AA

Sütçüler Kaymakamlığı, gribal enfeksiyon vakalarının arttığını belirterek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla bölgedeki bir okulda eğitime ara verildiğini bildirdi:


“İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 nolu kararına istinaden ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 07.12.2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.”

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