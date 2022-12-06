Üçü bir arada: Covid-19, grip ve RSV

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türkiye’de grip enfeksiyonun aralık-mart aylarında en üst seviyelere çıktığını belirterek, önlemlerin alınması yönünde uyarı yaptı.

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Derneğin İnfeksiyon Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bu sezon Covid-19’un yanı sıra grip ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonlarıyla da karşı karşıya olduğumuzu söyledi.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ekimden bu yana gribal enfeksiyon ve hastaneye yatışlarda bir artış yaşanıyor. Tüm yaş gruplarında Covid-19’un yanı sıra influenza gribi ve RSV (respiratuar sinsityal virüs) enfeksiyonu sıklıkla görülürken, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar ağır hastalık için daha da riskli gruptalar.

Kömürcüoğlu bu yıl yaşanan viral salgından tek başına Covid-19’un sorumlu olmadığına dikkat çekti: “Etkin varyantın Omicron olmasıyla beraber tüm dünyada Covid-19 vakalarında nispeten düşüş olsa da kış mevsiminin gelişi ve havaların soğumasıyla birlikte kuzey yarım küre viral salgınlarla boğuşuyor. Başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri grip ve RSV vakalarındaki artıştan kaynaklı artan hastane başvuruları ve yoğun bakım yatışları nedeniyle alarma geçti. Çocuklar ve yaşlılar enfeksiyonu daha ağır geçiriyor. Son birkaç yıldır Covid-19’dan korunmak için aldığımız tedbirler nedeniyle diğer virüsleri neredeyse hiç görmemiştik ve bağışıklık sistemimiz bunları unutmuştu. Bu sene Covid-19’a bağlı önlemlerin kaldırılması ve özellikle maske kullanımın ülkemizde çok azalması nedeniyle tip-A, tip-B influenza (grip) ve Covid-19 ile özellikle çocuklarda RSV salgınını çok sık görmeye başladık.”

Hasta sayıları artabilir

Covid-19, grip ve RSV’nin belirtileri birbiriyle büyük benzerlik gösteriyor. Bu nedenle ayırt edilmesi güç. Etkenin net ortaya koyulabilmesi için hastalardan alınan örneklerdeki virüslerin test edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı üç salgını bir arada test eden yeni PCR testi kullanımına yakında başlayacağını duyurdu. Kömürcüoğlu, bu testin ayırt etmede yararlı olacağını söyledi ve şu uyarıda bulundu: “Ancak asıl önemlisi korunma yöntemlerine devam etmek. Önümüzdeki aylarda da vaka sayıları artabilir. Her üç virüs için de özellikle okullar ve kapalı alanlar bulaş için en riskli yerler. Bu nedenle maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmek en etkin koruyucu önlemler.”

‘Son altı ayda Covid-19 aşısı yaptırmayanlar, yaptırsın’

Aşıların önemine de değinen Kömürcüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Daha hafif klinik tablo ve daha az akciğer tutulumu gösteren Covid-19 yüzünden hastaneye yatış ve ölüm riski oranları düştü. Ancak özellikle yaşlı hastalar ve ek hastalığı olanlar halen ağır hastalık riski taşıyor. Bunun yanı sıra son 6 ay içinde aşı olmamış kişilerin Covid-19 aşısını ve yılda bir mevsimsel grip aşılarını tekrar yaptırmalarını öneriyoruz.”