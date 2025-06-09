Gram altın haftaya yükselişle başladı

Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor.

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Cuma ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü yüzde 1,5 azalışla 4 bin 174 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 191 lira seviyesinde.

Çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 artışla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında bugünkü tarife görüşmeleri küresel çapta süren risklerin bir nebze azalmasına katkı sağlarken ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında değişkenlik göstermesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.