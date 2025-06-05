ABD'li şirketten altın için 'boğa' senaryosu

ABD merkezli varlık yönetimi şirketi State Street Global Advisors altının altı ila dokuz ayda 4 bin dolara yaklaşmasını bekliyor.

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13:46 itibarıyla ons altın 3.395,10 dolar. Gram altın 4.297,812, dolarsa 39,3445 lira.

NTV‘nin aktardığı habere göre State Street Global Advisors stratejistleri küresel ticaret gerilimleri hafiflese bile altının bu yıl 3100-3500 dolar aralığındaki rekor fiyat seviyelerini korumasını bekliyor.

Notta şöyle dendi: “Boğa senaryomuzda (altın fiyatlarının yükseliş trendine gireceği beklentisi) olasılık yüzde 30.

Stagflasyon (ekonomik durgunluk) ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4 bin dolar seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz.”

Gram altın nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.