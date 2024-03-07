Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.205 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.154 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.205 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.205 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.154 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.205 lira seviyesinde ilerliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Akdeniz ve Güney Ege’yi toz taşınımına karşı uyardı.
Sosyal medyada DBL Entertainment’a boykot çağrısı yükselirken şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı grup Muse ve şarkıcı Robbie Williams’dan da dayanışma göstererek konserlerini iptal etmesi bekleniyor.
Hakkında boykot çağrısı yapılan hedefteki DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, “Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim” dedi.
Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.