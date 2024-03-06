Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.167 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.125 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.167 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.167 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.125 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.167 lira seviyesinde ilerliyor.
Ekşi Sözlük, son dönemde aldığı eleştirilere ve hakkındaki boykot çağrısına yanıt verdi.
ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat boykot yapacağını açıklayan yurttaşları ‘azgın azınlık’ diye niteledi. Bakana sosyal medyadan tepki yağdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı.
‘Batman Forever’ ve Jim Morrison’u canlandırdığı ‘Doors’ filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.