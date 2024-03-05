Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.153 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.119 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.153 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Mart 2024

SON HABERLER