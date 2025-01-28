Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.152,153 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.741,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.152,153 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.152,153 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.741,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.152,153 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul Grubu, takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak revize edilmesi için piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlattı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda bir otelde kaldığı ortaya çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-offlarında Alperen Şengün’lü Houston Rockets, Golden State Warriors’a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün saat 16:00’da sona erecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.