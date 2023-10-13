Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1677 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1877 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1677 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1677 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1877 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1677 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (9:00) 1677 liradan işlem görüyor.
İsrail medyası, İsrail’deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzını onayladı.
Türkiye, Hırvatistan deplasmanında üç puanı hanesine yazmayı başardı.