Gram altın güne nasıl başladı? – 12 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:03) 1677 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1879 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1677 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:03) 1677 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1879 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1677 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da Simit Sarayı’nın üretici şirketi DMR Unlu Mamüller dahil dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 8.440,54 puandan başladı.
Twitter, SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, İsrail’de bulunan Tesla süper şarjlarının (Superchargers) bedava olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketler (Tarım Kredi) de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe ‘yüzde 50’ye varan’ indirime gidiyor.
Dünyanın başına gelen en kötü şey pestisitler olabilir. Pestisitlerle, tarım zararlılarıyla mücadele hedeflense de tüm canlıları zehirliyor.