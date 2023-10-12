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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 12 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:03) 1677 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1879 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1677 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Ekim 2023

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Tarım Kredi de ‘indirim’ çağrısına kulak verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketler (Tarım Kredi) de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe ‘yüzde 50’ye varan’ indirime gidiyor.