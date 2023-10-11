Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1657 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1859 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1657 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1657 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1859 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1657 lira seviyesinde ilerliyor.
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.
Bir gram altın şu an (9:00) 1657 liradan işlem görüyor.
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,729, avro/TL 29,396 seviyesinden işlem görüyor.
İsrail ordusu, mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail’e ulaştığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin soruşturma savcısıyla görüşüp, ona Yargıtay üyeliği teklif ettiğine yönelik iddiayı haberleştiren DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, MHP’lilerce hedef gösterildi.