Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1659 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1861 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1659 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1659 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1861 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1659 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne tedbirle başladı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlerde diğer partilerle iş birliği yapılmasını savunan il başkanlarına ‘Ya istifa edin ya genel merkez alacak’ dediğini belirtti.
İsrail ordusu: “Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz.”
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,73, avro/TL 29,29 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (9:00) 1659 liradan işlem görüyor.