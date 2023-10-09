Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1649 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1852 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1649 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Ekim 2023

SON HABERLER