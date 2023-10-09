Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1649 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1852 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1649 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1649 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1852 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1649 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören beş şirket bugün güne yeni tedbirlerle başladı.
Kolombiya’da hükümet, ateşkes sağlanması için görüşmeler yürüttüğü eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle anlaşmaya vardı.
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,706, avro/TL 29,263 seviyesinden işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz’de hortum oluştu.
Bir gram altın şu an (9:00) 1649 liradan işlem görüyor.