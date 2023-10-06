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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1616 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 1821 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1616 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Ekim 2023

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Elon Musk’a bir dava daha

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı ‘X’ olan sosyal medya şirketi Twitter’ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Elon Musk’a dava açtı.