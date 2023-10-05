Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1617 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1826 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1617 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1617 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1826 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1617 lira seviyesinde ilerliyor.
Kendinizi kedilere adadınız ama bunu neden yaptığınızdan tam olarak emin değil misiniz? Bunu açıklamaya yardımcı olan nitelikleri Guardian yazdı.
Azerbaycan, Karabağ’ın eski cumhurbaşkanlarından Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı. Böylece Azerbaycan tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan Karabağlı bakan ve yöneticilerin sayısı sekize yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artarak 8.386,33 puanla başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının yapımını görüştükleri belirtildi.
Elon Musk, X’e bir değişiklik daha getirerek platformdaki haber bağlantılarını kaldırdı.