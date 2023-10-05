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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1617 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 1826 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1617 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Ekim 2023

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