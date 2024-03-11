İsmail Kartal ikinci yarıya iki sarı kartlı oyuncusu Mert Müldür ve Oosterwolde’yi çıkarıp, Djiku-Osayi ikilisini alarak başladı. Tadic-Fred dışında topu ayağına alan her oyuncu stres içinde paslaşma olayına giriyordu. Krunic yine yoklarda. Cengiz ayağına top gelir ise bir şeyler yaparım düşüncesinde olunca sarı lacivertliler stres yanında iki kişi eksik oynuyordu. Mert Hakan’ın ceza sahası dışından kesme vuruşu ile gelen gol tribünleri ve oyuncuları biraz hareketlendirdi. Kadir Sağlam kaçıncı sarı kartını gösterdi sayılamıyordu bile.

Bu kadar sarı kartın yanına kırmızı kart olmaması ligimiz için enteresan olacaktı. Weilton bu enteresanlığa izin vermeyerek kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kadir Sağlam bu pozisyonda kendini göstererek kontrolün kendinde olmadığını iyice gösterdi. Batshuayi girmesi ile forveti ikileyen sarı lacivertliler oyunu tamamiyle rakip sahaya yıktı. VAR’dan gelen karar doğrultusunda kazanılan penaltı Batsman ile gelen gol şampiyonluk yarışını ileri haftalara taşıdı Pendikspor ilk yarıda gösterdiği direnci ikinci yarı gösteremeyince kritik bir mağlubiyet alarak düşme tehlikesini iyice hissetti. Son anlarda 9 kişi kalan rakibini şık gollerle cezalandıran Fenerbahçe, geç de olsa nefes almayı bildi.

Bir zamanlar Kadıköy geçilmez yıkılmaz sözleri iyice eskidi. Sarı Lacivertliler mutlak kazanmak için çıktığı bütün maçlar stres içerisinde geçiyor. Bu sezon bütün maçlar deplasmanda olsaydı sarı lacivertliler şu anda liderdi.

Gökhan Aktürk’ün yazısı