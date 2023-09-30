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Göbeklitepe: Tarihin sıfır noktasında ilk boyalı heykel bulundu

‘Tarihin sıfır noktası’ denilen ve 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’de ilk boyalı heykel bulundu. Karahantepe’deyse kazı çalışmalarında ‘en gerçekçi insan heykellerinden’ biri ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve Karahantepe’deki kazı çalışmalarında yeni buluntulara ulaşıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘D yapısında’ kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulunduğunu duyurdu.

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel olarak kayıtlara geçti.

Yaban domuzu heykeli, ‘H şeklinde’ bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.

İnsan heykeli

Karahantepe’deki kazıdaysa bir insan heykeli çıkarıldı. 2,3 metre yüksekliğindeki heykel, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş bulundu.

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Ölü bir insanı çağrıştıran, kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda, duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeliyle zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.

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