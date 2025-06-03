Gıda Dedektifi erişime engellendi

Gıda ürünlerinin içeriklerini inceleyip tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan Gıda Dedektifi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları erişime engellendi.

Görsel: İFÖD

Erişim engeli kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

İnternet sitesinin yanısıra Gıda Dedektifi’nin 814 bin takipçili X hesabı ve 2 milyon takipçili Instagram hesabı da engellendi.

X ve Instagram, hesapları Türkiye’den henüz görünmez kılmadı.