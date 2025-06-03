Gıda Dedektifi erişime engellendi

Gıda ürünlerinin içeriklerini inceleyip tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan Gıda Dedektifi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları erişime engellendi.
Erişim engeli kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.
İnternet sitesinin yanısıra Gıda Dedektifi’nin 814 bin takipçili X hesabı ve 2 milyon takipçili Instagram hesabı da engellendi.
X ve Instagram, hesapları Türkiye’den henüz görünmez kılmadı.
Gıda ürünlerinin içeriklerini inceleyip tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan @gidadedektifiTR'nin web sitesi, X ve Instagram hesapları, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/5690 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/mf3zBbTJYB pic.twitter.com/1NE5qMMykk— EngelliWeb (@engelliweb) June 3, 2025